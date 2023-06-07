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Ближайшие дни в КБР будет солнечно

Ближайшие дни в КБР будет солнечно

07.06.2023 | 15:45
Фактически лето в Кабардино-Балкарии вступило в права на две недели раньше календарного срока, говорят синоптики Гидрометцентра. Отсчет начинают, когда среднесуточная температура устойчиво перешагивает за +15. В республике это случилось 15 мая. Однако в конце последнего месяца весны Кабардино-Балкарию накрыли южные циклоны. Именно они принесли сильные дожди. При избытке влаги агрокультуры испытывают сильный стресс. Могут начаться болезни – как овощей, так и зерновых культур, отмечают в региональном филиале Россельхозцентра. Сотрудники филиала практически ежедневно на связи с сельхозпроизводителями: выезжают в районы, обследуют посевы. Ближайшие три дня в республике будет солнечно, дожди постепенно прекратятся, сообщили синоптики. Южные циклоны отступили, но уже на выходных им на смену могут прийти северо-западные. Они также принесут дожди, грозы, возможно с градом и шквалистым ветром.   https://t.me/vestikbr
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