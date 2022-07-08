Благоустройство скверов и улиц к 100-летию образования Кабардино-Балкарии близится к завершению

Благоустройство скверов в Нальчике и районах республики к празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики близится к завершению, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. К вековому юбилею республики благоустраиваются 13 общественных территорий в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В Нальчике это сквер рядом с Кабардино-Балкарским государственным университетом, сквер Курортный, скверы на улице Гагарина, в Вольном Ауле на улице Амшоковых, на пересечении проспекта Ленина и улицы Тарчокова, улиц Комарова и Мальбахова, Идарова и Мовсисяна, а также парк между Дворцом творчества детей и молодежи и площадью Абхазии Общественные территории и дороги в районах республики также благоустраиваются. В городском округе Прохладный благоустраивается аллея по улице Ленина и сквер рядом с памятником воинам - членам колхоза «Победа», в Майском - детская игровая площадка, в Тырныаузе - площадь, в селении Дыгулыбгей — четная сторона улицы Баксанова. На объектах благоустройства укладывают плитку, устанавливают детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, проводят освещение. Все работы будут завершены в августе. Также активно ведется комплексный ремонт городских магистральных улиц. В столице республики на проспекте Кулиева уложен выравнивающий слой, предстоит укладка финишного покрытия. Завершается укладка тротуарной плитки, закончены монтаж новых приборов освещения и работы по программе «Чистое небо» - воздушные линии связи и электроснабжения специалисты спрятали под землю, старые опоры демонтировали. На проспекте Шогенцукова также на завершающей стадии работы по программе «Чистое небо», идет демонтаж линий связи и электроснабжения, устанавливаются закладные для светофоров, обустраиваются зеленые зоны, проводятся дорожные работы. В самом разгаре работы на проспекте Ленина. В соответствии с планом дорожники приступили к фрезерованию покрытия проезжей части и устройству выравнивающего слоя асфальтобетона. Параллельно укладывают новое плиточное покрытие, производят замену светофорных объектов, благоустраивают зеленые зоны. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются ремонтные работы на Кабардинской от Идарова до выезда из города со стороны Майского и Прохладненского районов. Протяженность участка - более 4,5 километра. Специалисты ведут комплексные работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части, дорожных и тротуарных бортовых камней, озеленению прилегающей территории, ограждения, ремонту остановочных комплексов, укладке тротуарной и тактильной плитки и установке дорожных знаков. Разделительная полоса будет выполнена в виде зеленой зоны, проезжая часть станет шире, появятся новые светофорные объекты. Здесь также завершаются работы по установке опор освещения с современными светодиодными светильниками, которые обеспечат равномерный световой поток по обеим сторонам дороги и прилегающей территории. Комплексный ремонт проходит и на центральных улицах в городах Тереке и Майском. Работы будут завершены к 1 сентября.