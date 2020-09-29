Благоустройство дворов в Майском близится к завершению

В городе Майском завершается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже в ближайшие дни жильцы многоэтажек по улицам Железнодорожная, Ленина, Энгельса и Медведева увидят свои дворовые территории обновленными — с удобными и освещенными проездами, новыми урнами и скамьями, асфальтовыми дорожками. Главный результат — комфорт и уют. Даже сейчас, когда работы еще не завершены, горожане отмечают положительные изменения.

Майский всегда радовал гостей и жителей своей чистотой, обилием зелени, благоустроенностью. Теперь появилась возможность сделать город еще лучше. Благодаря реализации профильной федеральной программы в прошлом году были отремонтированы восемь дворов. Планы у мэрии города на перспективу по благоустройству большие.

Подключаются майчане и к другим республиканским и федеральным проектам. Основные их условия — непосредственное участие населения на всех стадиях реализации. Выбор объектов для благоустройства осуществляется теперь путем прямого рейтингового голосования. В 2020-м в 39 населенных пунктах Кабардино-Балкарии запланировано обновление 33 общественных пространств и 124 дворовых территорий. Объем финансирования госпрограммы «Формирование современной городской среды» на текущий год — свыше 247 миллионов рублей.