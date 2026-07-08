Благоустройство детской площадки в Адиюхе выходит на финишную прямую

В селе Адиюх на этапе завершения – благоустройство детской площадки. Работы ведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды.
Современное общественное пространство уже готово принимать юных жителей и их родителей. На территории уложили безопасное резиновое покрытие, заасфальтировали пешеходные подходы, установили бордюры, смонтировали игровые и спортивные комплексы. Теперь у сельчан появилось комфортное место для активного отдыха, тренировок на свежем воздухе и семейного досуга.
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