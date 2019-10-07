Благотворительную акцию провели сегодня работники Центра социального обслуживания населения Нальчика. — 2019.10.07

Приурочили ее к месячнику пожилого человека.
По традиции каждый год в октябре работники центра приглашают волонтеров и отправляются к жителям города – представителям старшего поколения, которым необходима поддержка. Им вручают пакеты с продуктами. На этот раз помощь оказали более чем стапятидесяти малоимущим семьям, рассказали специалисты Центра социального обслуживания.
К благотворительной акции присоединились и ученики девятой школы. От них нуждающимся поступило больше сорока продуктовых наборов.