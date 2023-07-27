Благотворительная акция «Добро чемпионов» прошла в Прохладненском детском интернате

Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков, чемпион мира по вольной борьбе Магомед Курбаналиев, трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Аскер Иригов - все они приехали в Прохладный, чтобы пообщаться с воспитанниками детского дома-интерната. Прославленные спортсмены побеседовали с воспитанниками и рассказали, как развиваться физически и духовно.
В интернате живут ребята с серьезными ограничениями по здоровью. Они сообщили гостям о своих интересах и достижениях. И здесь же организовали настоящий физкультурный праздник.
Воспитанники показали, чего им удалось достичь в спорте, а гости провели импровизированный мастер-класс. Юным прохладненцам привезли угощения и подарки. Атмосферу праздника поддержали аниматоры, которые подготовили развлекательную программу.
О том, что встреча удалась и наверняка запомнится надолго, говорили счастливые лица ребят. Воспитанники интерната ощутили «Добро чемпионов».
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