home
Главная
>
Новости
>
Бизнесмен из Кабардино-Балкарии получил более 1 млн рублей субсидии по подложным документам

Бизнесмен из Кабардино-Балкарии получил более 1 млн рублей субсидии по подложным документам

28.03.2022 | 13:50
Сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального УФСБ выявлен факт мошенничества при получении субсидий, сообщает пресс-служба МВД по КБР. Причастным к афере является директор фирмы в Тереке, которая занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров. Подозреваемый решил воспользоваться предоставлением Правительством Кабардино-Балкарии субсидий на возмещение работодателям части затрат, связанных с профессиональным обучением и стажировкой граждан, принимаемых на постоянную работу. Денежные средства выплачиваются за счёт средств республиканского бюджета с целью обеспечения занятости населения республики. По данным оперативников, в период с октября по декабрь 2018 года директор организации изготовил фиктивные документы о приёме на работу в возглавляемую им организацию 12 работников, выдачи им заработной платы, а также организации их обучения и стажировки. На основании подложных документов на расчётный счёт компании злоумышленника было перечислено более 1 млн рублей субсидии. Полицейские установили, что указанные в документах 12 сотрудников в организации не работали, заработную плату не получали, стажировку и обучение не проходили. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных