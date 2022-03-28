Бизнесмен из Кабардино-Балкарии получил более 1 млн рублей субсидии по подложным документам

Сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального УФСБ выявлен факт мошенничества при получении субсидий, сообщает пресс-служба МВД по КБР. Причастным к афере является директор фирмы в Тереке, которая занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров. Подозреваемый решил воспользоваться предоставлением Правительством Кабардино-Балкарии субсидий на возмещение работодателям части затрат, связанных с профессиональным обучением и стажировкой граждан, принимаемых на постоянную работу. Денежные средства выплачиваются за счёт средств республиканского бюджета с целью обеспечения занятости населения республики. По данным оперативников, в период с октября по декабрь 2018 года директор организации изготовил фиктивные документы о приёме на работу в возглавляемую им организацию 12 работников, выдачи им заработной платы, а также организации их обучения и стажировки. На основании подложных документов на расчётный счёт компании злоумышленника было перечислено более 1 млн рублей субсидии. Полицейские установили, что указанные в документах 12 сотрудников в организации не работали, заработную плату не получали, стажировку и обучение не проходили. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.