Битва за Кавказ

Сегодня в истории России памятная дата – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в битве за Кавказ. Отмечается он впервые. В июле этого года Госдума приняла федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

9 октября стал единым днем памяти и скорби многих народов, ведь участниками Битвы были жители Юга России, Северного Кавказа и Закавказья. На территории Кабардино-Балкарии основные бои в 42-43 годах развернулись в Терском направлении, на высоте 910 близ селения Атажукино. Ареной ожесточённых сражений стал Эльбрус. Здесь находился самый высокогорный фронт Великой Отечественной войны. За героизм и отвагу защитников Родины столица Кабардино-Балкарии удостоена почетного звания «Город воинской славы». Ко Дню воинской славы России в республике прохошла церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы». В Национальном музее организована выставка «Письма огненных лет». В кинотеатрах «Форум» и «Кругозор» пройдут показы кинофильма «Битва за Кавказ», в городских и сельских библиотеках – историко-патриотические часы и онлайн-уроки мужества, открыты виртуальные книжно-иллюстративные и тематические выставки. Молодежь Кабардино-Балкарии сегодня примет участие в патриотическом слете «Кавказ помнит!», который проходит в Пятигорске.