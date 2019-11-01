Билял Махов снова в сборной России по вольной борьбе — 2019.11.26





Тренерский штаб озвучил состав команды, которая через несколько дней выступит на международном турнире «Гран-при Москва — Кубок АЛРОСА». Именитый тяжеловес из Кабардино-Балкарии считается одним из безусловных фаворитов, сообщается на сайте Федерации.

Соревнования пройдут 29-30 ноября в спорткомплексе «Лужники». В первый день будет личный турнир, во второй – матчевая встреча между сборными России и мира. Напомню, Махов единственный борец в современной истории, кто успешно совмещал выступления по вольной и греко-римской борьбе. В 2015-м в рамках Чемпионата мира он принес России сразу две олимпийские лицензии. Выступление Биляла на гала-турнире в Москве – первый шаг к отбору на Олимпийские игры в Токио. Сегодня спортсмен сосредоточен на выступлениях в вольной борьбе и возвращаться в «классику» не намерен.