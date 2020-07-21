Библиотеки республики и книголюбы могут получить книги в подарок

В издательстве Марии и Виктора Котляровых библиотеки и отдельные книголюбы смогут получить даром больше пяти тысяч книг. Это сборники стихов, научных статей, художественные и документальные произведения местных авторов. Большая часть – о Кавказе. Интеллектуальную сокровищницу наполняли годами. Частью теперь решили поделиться. Партии упакованы, чтобы сохранить книги от времени и сырости, и ждут новых владельцев.

Первый этап благотворительной акции завершится в конце лета. Тем самым инициаторы надеются не только пополнить фонды библиотек, но и сохранить произведения для тех, кто в них действительно заинтересован.