Библиотеке Шалушки исполняется 90 лет

Дамиру Шикову 11, но он уже успел прочитать всю серию произведений о юном волшебнике. Вместе с одноклассниками за книгами приходит в шалушкинскую библиотеку.
Это читальня с большой историей: в нынешнем году ей исполняется 90 лет. Построили библиотеку еще до Великой Отечественной – в 32-м. За столь долгий срок сохранились не все сведения, а потому известен только год создания учреждения культуры, но не день и месяц… Сегодня здесь хранится больше 15 тысяч книг. За каждой старательно ухаживают.
Здесь есть раритеты и современная литература. Особо дорожат произведениями о Великой Отечественной. Эти книги представляют на выставках к 9 мая… В эпоху цифровых источников информации шалушкинская библиотека по-прежнему востребована – как у представителей старшего поколения, так и у тех, кто только готовится к взрослой жизни.
https://t.me/vestikbr