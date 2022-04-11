home
Главная
>
Новости
>
Библиотека нового поколения в Нальчике стала площадкой противодействия наркомании

Библиотека нового поколения в Нальчике стала площадкой противодействия наркомании

11.04.2022 | 14:16
«Мы за здоровое будущее!» - акцию под таким названием провела в библиотеке нового поколения инспектор по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г.о. Нальчик капитан полиции Ромета Хуштова, сообщает пресс-служба МВД по КБР. Подростки активно включились в разговор, приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки пагубно влияют на здоровье и поведение человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с употреблением наркотиков и других психотропных веществ. Вместе со стражем порядка подростки обсудили существующие мифы о наркомании, научились твёрдо отвечать: «Нет!» на предложение закурить и единодушно высказались за здоровый образ жизни. В завершение встречи участникам мероприятия вручили листовки с телефоном доверия МВД по Кабардино-Балкарской Республике, а также напомнили о том, что, сообщив информацию о фактах незаконного оборота наркотических средств, можно спасти человеческую жизнь.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных