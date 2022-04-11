Библиотека нового поколения в Нальчике стала площадкой противодействия наркомании

«Мы за здоровое будущее!» - акцию под таким названием провела в библиотеке нового поколения инспектор по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г.о. Нальчик капитан полиции Ромета Хуштова, сообщает пресс-служба МВД по КБР. Подростки активно включились в разговор, приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки пагубно влияют на здоровье и поведение человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с употреблением наркотиков и других психотропных веществ. Вместе со стражем порядка подростки обсудили существующие мифы о наркомании, научились твёрдо отвечать: «Нет!» на предложение закурить и единодушно высказались за здоровый образ жизни.В завершение встречи участникам мероприятия вручили листовки с телефоном доверия МВД по Кабардино-Балкарской Республике, а также напомнили о том, что, сообщив информацию о фактах незаконного оборота наркотических средств, можно спасти человеческую жизнь.