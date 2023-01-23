Безымянной горе в Кабардино-Балкарии присвоили имя Героя России Виталия Майбороды

Имя Героя России Виталия Майбороды присвоили безымянной горе Главного Кавказского хребта в Кабардино-Балкарии. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Такое решение принято согласно федеральному закону “О наименованиях географических объектов” и по предложению парламента Кабардино-Балкарии. Находится гора в Эльбрусском районе, ее высота – больше 3500 метров…
Уроженец Подмосковья Виталий Майборода активно участвовал в борьбе с терроризмом. Награжден орденами “За заслуги перед Отечеством” IV степени, Мужества, “За военные заслуги”, медалью Суворова. 20 марта 2013 года погиб в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Звание Героя России присвоено посмертно.
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