Безопасность отдыхающих в санаториях КБР

В «Горном роднике» в Нальчике сейчас более двухсот гостей из разных регионов страны. Говорят, приехали не только оздоровиться, но и насладиться красотой Какбардино-Балкарии. В самом санатории особенно нравится открытый бассейн с минеральной водой.

«Мне здесь все очень нравится. Необыкновенный бассейн, очень хороший персонал. Экскурсии. Завтра домой уезжаем, но уезжать не хочется из вашей гостеприимной Кабардино-Балкарии», — поделилась впечатлениями москвичка Ольга Обоскалова.

В условиях распространения коронавируса требования к работе здравниц серьезно ужесточились. Должны быть установлены рециркуляторы воздуха, всюду разметка и напоминания о социальной дистанции, в коридорах и номерах – антисептики для рук. Персонал – в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, специализированные службы регулярно проводят противовирусную и противомикробную обработку помещений и поверхностей.

«У нас договора заключены и на дезодорацию, на дезинсекцию и дезинфекцию, которая сейчас крайне необходима. Вы сами понимаете, что в этот период очень много заболевших, мы проводим также обработку постелей, матрасов. Препараты, которыми мы пользуемся, абсолютно безопасны для человека», — говорит заместитель директора компании по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности Нина Гвозденко.

В «Грушевой Роще» сейчас порядка четырехсот приезжих.Безопасность отдыхающих обеспечивается на всех этапах: во время лечебных процедур, приема пищи, отдыха. При выявлении признаков ОРЗ, отдыхающих изолируют. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований позволило минимизировать риски, и с начала работы в условиях пандемии в здравницах республики выявлено лишь 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией, комментируют в Роспотребнадзоре.

Как отмечают в самих здравницах, отдыхающие с пониманием относятся к новым правилам, связанным с пандемией, а руководство и персонал санаториев стараются максимально следовать рекомендациям Роспотребнадзора.