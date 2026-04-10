Безопасность на контроле: в КБР проверяют мосты и водопропускные сооружения

Специалисты Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии проводят мониторинг мостов и водопропускных сооружений республики. К дополнительным обследованиям объектов приступили в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, осадками и возможным повышением уровня воды в реках.
Мониторинг мостов и водопропускных сооружений республики сотрудники Управления дорожного хозяйства Кабардино‑Балкарии проводят на постоянной основе. Главная цель – определить пропускную способность объектов и не допустить их разрушения в период паводков. В первую очередь тщательно обследуют конструкции, выявляют дефекты и потенциально опасные участки.
Даже малейшую проблему устраняют сразу. Специалисты в оперативном порядке расчищают и укрепляют искусственные сооружения. Основной объем таких работ традиционно выполняют в зимний период, когда уровень воды в реках минимален. Однако сейчас в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, осадками и возможным повышением уровня воды в реках, эксперты дополнительно обследуют территории. Повышенное внимание уделяют и состоянию водопропускных труб, так как даже небольшой засор может привести к серьезным последствиям.
От надежности мостов и водопропускных сооружений напрямую зависят безопасность дорожного движения и стабильность всей дорожной сети республики. Потому процесс мониторинга объектов находится на постоянном контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии.
https://t.me/vestikbr