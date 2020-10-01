«Безопасность детства» — так называется всероссийская акция, в которой участвуют представители регионального отделения «Молодежки ОНФ»





На этот раз активисты проверили, в каком состоянии находятся пешеходные дорожки и детская площадка в «Ореховой роще» в Нальчике. Общественники отреагировали на обращения граждан и осмотрели места отдыха, чтобы выяснить, не угрожают ли они здоровью и жизни детей. В акции «Безопасность детства» представители «Молодежки ОНФ» участвуют с 18-го года – исследуют парки, скверы, детские и спортивные площадки. До конца года активисты намерены посетить еще несколько объектов в столице республики.