«Безопасная республика» установила дополнительно 3 камеры видеонаблюдения на территории КБР

В целях повышения безопасности населения на территории Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ КБР «Безопасная республика» расширила зоны покрытия камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР. 3 камеры видеонаблюдения дополнительно установлены: - в г. Тырныауз на пер. Молодёжная д.7, - в с.п. Эльбрус на ул. Гагиш д. 1, - в с.п. Карагач СОШ № 1 ул. Абубекирова 100. Задействованные камеры видеонаблюдения обеспечивают круглосуточный мониторинг общественной безопасности. В целях достижения максимального уровня безопасности граждан, в Кабардино-Балкарской Республике, планируется значительно нарастить покрытие камерами видеонаблюдения социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием жителей, школ, детских садов, административных зданий и торговых центров.