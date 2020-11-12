Безналичная оплата проезда в общественном транспорте КБР

Жители Кабардино-Балкарии могут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью банковских карт и мобильных устройств.Это еще один шаг в сторону цифровизации.

В Нальчике продолжают устанавливать терминалы для безналичной оплаты в автобусах и троллейбусах. Уже 25 транспортных средств оборудовали такими устройствами. В течение этой недели дооснастят еще девять.

«Переход общественного транспорта на безналичную оплату, это часть проекта «Безналичная республика» — это существенное сокращение времени обслуживания, отсутствие необходимости иметь при себе наличные, исключение контакта с наличными деньгами, что в условиях профилактики коронавирусной инфекции особо актуально», — говорит Мухамед Кертиев, генеральный директор компании «Единый информационно-расчетный центр».

Терминалы устанавливают в автобусах №8, 12 и 14, а также во втором и четвертом троллейбусах. Горожане отмечают, что к новой системе надо привыкнуть. В основном предпочитают, как и прежде, расплачиваться наличными. Оплачивать за проезд можно с помощью банковских карт, мобильных телефонов и смарт-часов. Нужно лишь поднести платежный инструмент к терминалу. При этом вводить пин-код не требуется. Расчет произойдет автоматически. Звуковой сигнал известит, что проезд оплачен. Следом появится чек.Цена проезда совершенно одинакова – 15 рублей – как при старом способе оплаты, так и при бесконтактном.