Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Бетал Губжев воспитал в КБР целую плеяду профессиональных спортсменов

Бетал Губжев воспитал в КБР целую плеяду профессиональных спортсменов

17.01.2024 | 17:14
В Кабардино-Балкарии успешно развивается японский вид спорта - сумо. Направление весьма необычное и молодое для нашего региона, однако результаты спортсменов уже впечатляют - десятки мастеров-спорта. Тренерует ребят Бетал Губжев. Именно он стоял у истоков сумо и мас-рестлинга в нашей республике. Это лишь малая часть мастеров спорта по мас-рестлингу и сумо в Кабардино-Балкарии. Всего их 70 – таков итог работы за десятилетие. Именно столько эти виды состязаний активно развивают в республике. А у истоков стоял тренер Бетал Губжев, который сегодня возглавляет региональную Федерацию мас-рестлинга и сумо. Сейчас Губжев сосредоточил усилия на двух видах спорта… А самым первым учеником был родной брат Адам. Он работает детским хирургом. Бетал не сомневается: именно спорт способствовал достижениям брата в медицине. К каким еще успехам может привести увлечение национальным видом спорта Якутии и традиционным японским единоборством? Среди сегодняшних подопечных Бетала Губжева есть и совсем юные спортсмены, но уже добившиеся значительных успехов. Алихан Сабанов – призер первенства России по мас-рестлингу. Занимается и сумо. В декабре наставник был удостоен медали министерства спорта России. Федеральное ведомство отметило его вклад в развитие отрасли физкультуры и спорта.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных