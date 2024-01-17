Бетал Губжев воспитал в КБР целую плеяду профессиональных спортсменов

В Кабардино-Балкарии успешно развивается японский вид спорта - сумо. Направление весьма необычное и молодое для нашего региона, однако результаты спортсменов уже впечатляют - десятки мастеров-спорта. Тренерует ребят Бетал Губжев. Именно он стоял у истоков сумо и мас-рестлинга в нашей республике.
Это лишь малая часть мастеров спорта по мас-рестлингу и сумо в Кабардино-Балкарии. Всего их 70 – таков итог работы за десятилетие. Именно столько эти виды состязаний активно развивают в республике.
А у истоков стоял тренер Бетал Губжев, который сегодня возглавляет региональную Федерацию мас-рестлинга и сумо.
Сейчас Губжев сосредоточил усилия на двух видах спорта… А самым первым учеником был родной брат Адам. Он работает детским хирургом. Бетал не сомневается: именно спорт способствовал достижениям брата в медицине.
К каким еще успехам может привести увлечение национальным видом спорта Якутии и традиционным японским единоборством?
Среди сегодняшних подопечных Бетала Губжева есть и совсем юные спортсмены, но уже добившиеся значительных успехов. Алихан Сабанов – призер первенства России по мас-рестлингу. Занимается и сумо.
В декабре наставник был удостоен медали министерства спорта России. Федеральное ведомство отметило его вклад в развитие отрасли физкультуры и спорта.
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