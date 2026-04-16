«Бессмертный полк» в Год единства народов России пройдет при любых условиях

Бессмертный полк в Год единства народов России состоится при любых условиях… Об этом рассказали на пресс-конференции общероссийского общественного движения в память о героях-участниках Великой Отечественной войны в Москве.
Формат проведения акции в этом году будут определять главы регионов в соответствии с условиями безопасности. Если в каком-то из субъектов шествие окажется невозможным, жители смогут почтить память героев в других форматах – онлайн, на транспорте, в школах или на стадионах. О своем решении руководители регионов объявят через официальные источники.
История «Бессмертного полка» началась в 2007 году. Тогда жители Тюмени впервые вышли на улицы с фотографиями родственников‑фронтовиков. Статус общероссийской гражданской инициативы движение получило в 2012 году, когда акция приобрела массовый характер и охватила практически все города страны.
