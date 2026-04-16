Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
«Бессмертный полк» в Год единства народов России пройдет при любых условиях

16.04.2026 | 13:00
Бессмертный полк в Год единства народов России состоится при любых условиях… Об этом рассказали на пресс-конференции общероссийского общественного движения в память о героях-участниках Великой Отечественной войны в Москве. Формат проведения акции в этом году будут определять главы регионов в соответствии с условиями безопасности. Если в каком-то из субъектов шествие окажется невозможным, жители смогут почтить память героев в других форматах – онлайн, на транспорте, в школах или на стадионах. О своем решении руководители регионов объявят через официальные источники. История «Бессмертного полка» началась в 2007 году. Тогда жители Тюмени впервые вышли на улицы с фотографиями родственников‑фронтовиков. Статус общероссийской гражданской инициативы движение получило в 2012 году, когда акция приобрела массовый характер и охватила практически все города страны.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных