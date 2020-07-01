«Бессмертный полк» перенесли на 2021 год

На онлайн-заседании Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк» принято решение отказаться от проведения шествия, назначенного на 26 июля. Связано это с тем, что эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса стабильна еще не во всех регионах. До определенной ранее даты — Дня Военно-Морского флота — не так много времени, говорится в сообщении, размещенном на сайте движения. Отделения «Бессмертного полка» есть в 76 субъектах страны, поэтому у активистов была возможность изучить обстановку на местах. Проведение шествия возможно только с соблюдением санитарных мер: это использование масок и перчаток, социального дистанцирования. По мнению организаторов акции, это противоречит духу «Бессмертного полка», так как он должен проходить плечом к плечу, олицетворяя всеобщее единение. Отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.