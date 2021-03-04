Бесплатные препараты для сердечников из группы риска

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями из группы высокого риска получат в нынешнем году от государства бесплатные медпрепараты. Постановление об этом издали в правительстве России.
Право на льготные лекарства имеют люди, которые перенесли инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, а также шунтирование, стентирование и другие операции на сердце. Раньше им бесплатно выдавали лекарства в период нахождения в стационаре, а в прошлом году запустили программу, по которой положены препараты для реабилитации на дому.
«Постановление правительства распространяется на граждан российской федерации в том числе Кабардино-Балкарской республики, которые не относятся к категории льготников, которые не получают социальные выплаты в соответствии с федеральным законом№ 178 предоставление льготного лекарственного обеспечения начинается с даты постановки на диспансерный учет», — сообщил замминистра здравоохранения КБР Заурбек Батыров.
По правилу человек, перенесший операцию на сердце, становится на учет в поликлинике и получает поддерживающую лекарственную терапию в течение одного года. Эта программа будет действовать в России до 23-го года.

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