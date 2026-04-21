Бесплатные лекарства для детей до 6 лет стало проще получить

В России изменили правила обеспечения бесплатными лекарствами детей до шести лет из малообеспеченных семей…Об упрощенных механизмах оформления заявки рассказали в правительстве.
Раньше такие препараты выдавали по рецепту только в специализированных аптеках. Финансирование шло через региональные бюджеты, поэтому родителям приходилось оформлять рецепт в местной поликлинике, даже если ребенок лечился в федеральной клинике по ОМС.
Теперь рецепт можно получить непосредственно в том медучреждении, где лечат ребенка – в том числе и в федеральных центрах. Авторы инициативы полагают, что новый порядок позволит получать лекарства быстрее и с меньшими сложностями, особенно для многодетных семей.
