Бесплатные лекарства для детей до 6 лет стало проще получить

21.04.2026 | 09:50
В России изменили правила обеспечения бесплатными лекарствами детей до шести лет из малообеспеченных семей…Об упрощенных механизмах оформления заявки рассказали в правительстве. Раньше такие препараты выдавали по рецепту только в специализированных аптеках. Финансирование шло через региональные бюджеты, поэтому родителям приходилось оформлять рецепт в местной поликлинике, даже если ребенок лечился в федеральной клинике по ОМС. Теперь рецепт можно получить непосредственно в том медучреждении, где лечат ребенка – в том числе и в федеральных центрах. Авторы инициативы полагают, что новый порядок позволит получать лекарства быстрее и с меньшими сложностями, особенно для многодетных семей.   https://t.me/vestikbr
