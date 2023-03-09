Бесплатные консультации нефролога, кардиолога, эндокринолога и уролога проводят сегодня в Нальчике

Сегодня Всемирный день почки. Отмечают его ежегодно во второй четверг марта вот уже свыше полутора десятков лет. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, которая должна повысить осведомленность каждого о важности почек в человеческом организме.
В Нальчике к этому дню приурочили научно-практическую конференцию.
Организуют ее совместно региональный Минздрав и Кабардино-Балкарский госуниверситет на базе одного из диализных центров в Нальчике.
Но перед тем, как теоретики и практики начнут делиться опытом с коллегами, для жителей республики проведут акцию. С девяти утра до полудня здесь можно будет получить бесплатные консультации нефролога, кардиолога, эндокринолога и уролога. Заявлены также лабораторные исследования и УЗИ-диагностика. Адрес центра: ул. Головко, 7Б.
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