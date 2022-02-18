Беслан Бежанов возглавил республиканский медиахолдинг «КБР-Медиа»

После проведения конкурсных процедур Беслан Бежанов назначен директором ГКУ «КБР-Медиа». Трудовую деятельность начал в 2004 году младшим научным сотрудником отдела социально-экономических исследований ФГБНУ «Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований». В 2010 году Б. Бежанов – ведущий специалист-эксперт отдела информационного мониторинга Государственного комитета КБР по делам молодежи и общественных объединений. В этом же году был назначен на должность начальника отдела телерадиовещания, средств массовых коммуникаций, развития информационно-коммуникационных технологий и инновационной деятельности Государственного комитета КБР по средствам массовой информации. С 2014 года по 2017 год Беслан Юрьевич занимал должность заместителя председателя Госкомпечати КБР. В 2016 году ему присвоен классный чин государственной гражданской службы КБР «Действительный государственный советник КБР 1 класса». В 2017 году назначен на должность заместителя директора ГКУ «КБР-Медиа», с октября 2018 года исполнял обязанности директора ГКУ «КБР-Медиа». В 2003 году окончил КБГСХА им В.М. Кокова, а также прошел профессиональную переподготовку в филиале ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы», награжден государственными наградами.