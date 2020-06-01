Берегоукрепительные работы ведутся на 6 опасных участках рек КБР

В Кабардино-Балкарии продолжаются берегоукрепительные и руслорегулировочные работы на потенциально опасных участках рек.

В селе Белая речка полным ходом идут берегоукрепительные работы на четырех участках. Дамбу протяженностью 900 метров здесь построили больше 30 лет назад. За период эксплуатации она неоднократно подвергалась воздействию паводков и селевых потоков. В результате примерно половина была разрушена. Реконструкция объекта идет с октября и сейчас близится к завершению. Строители работают строго по графику, чтобы успеть закончить до ощутимого подъема уровня воды в реке.

На реках Кабардино-Балкарии – больше 70-ти берегоукрепительных сооружений. По информации министерства природных ресурсов и экологии КБР, сейчас основные усилия направлены на 6 наиболее опасных участков, общей протяженностью более 7 километров. Все объекты находятся в разных районах. На них трудятся свыше 60 человек. Завершить работы на всех участках рек специалисты планируют к концу этого года.