Белорусский национально-культурный центр «Сябры» провел концерт в Нальчике

«Симфония весны»… Концерт под таким названием провел в Нальчике белорусский национально-культурный центр «Сябры». Вечер посвятили Первомаю, а также приближающемуся Дню Победы. В Фонде культуры собрались представители различных диаспор. Перед ними выступил ансамбль «Каларыт». В программе прозвучали песни разных жанров, в том числе посвященные Великой Отечественной. Как отметили организаторы, очень важно, чтобы в таких встречах участвовала молодежь. Сейчас «Сябры» готовят сразу несколько акций, посвященных столетию Кабардино-Балкарии. А в Фонде культуры сообщили, что запланированы музыкальные вечера и других национально-культурных центров республики.