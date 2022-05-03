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Белорусский национально-культурный центр «Сябры» провел концерт в Нальчике

Белорусский национально-культурный центр «Сябры» провел концерт в Нальчике

03.05.2022 | 22:41
«Симфония весны»… Концерт под таким названием провел в Нальчике белорусский национально-культурный центр «Сябры». Вечер посвятили Первомаю, а также приближающемуся Дню Победы. В Фонде культуры собрались представители различных диаспор. Перед ними выступил ансамбль «Каларыт». В программе прозвучали песни разных жанров, в том числе посвященные Великой Отечественной. Как отметили организаторы, очень важно, чтобы в таких встречах участвовала молодежь. Сейчас «Сябры» готовят сразу несколько акций, посвященных столетию Кабардино-Балкарии. А в Фонде культуры сообщили, что запланированы музыкальные вечера и других национально-культурных центров республики.
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