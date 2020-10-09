Банки «Майский» и «Прохладный» лишились лицензий

Центробанк России сегодня отозвал лицензии у двух банков из Кабардино-Балкарии «Майский» и «Прохладный».

Эти кредитные организации нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ России, говорится на официальном сайте главного финансового учреждения страны. В частности, речь идет о занижении величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. Помимо этого, в деятельности «Майского» Центробанк усмотрел нарушение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Оба банка появились в России еще на заре 90-х. Они являются участниками системы страхования вкладов.