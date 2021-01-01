Балкарский поэт Ахмат Созаев отмечает 80-летний юбилей





Сегодня известному балкарскому поэту Ахмату Созаеву исполнилось 80 лет.

Народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Лауреат Государственной премии и Артиады народов России, председатель Союза писателей… Его первый поэтический сборник — «Вижу солнце» — вышел в свет в 68-м году. Вслед за ним появились и «Солнечные тени»..Ахмат Созаев – автор многих стихотворных произведений, которые издавали не только в Нальчике, но и в Москве. Это лирические раздумья о времени, о родной земле, о счастье и страданиях, о твердости и мужестве.

Образность языка Ахмата Созаева подчеркивали классики литературы – Керим Отаров и Кайсын Кулиев…

Люди, которые идут по жизни рядом с поэтом, говорят о его глубоком, философском взгляде на происходящее и в то же время – о живости восприятия, на котором не отразились ни минувшие годы, ни высокие должности и звания.

Он работал главным редактором на радио, возглавлял книжное издательство. Ахмат Созаев – человек, который своим трудом внес весомый вклад в культуру Кабардино-Балкарии. А творчеством затронул сердца читателей и слушателей: песни, сложенные на его стихи, получили широкое признание.