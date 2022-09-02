Балкарский госдрамтеатр им. Кайсына Кулиева открывает новый сезон

Балкарский государственный драматический театр им. К.Кулиева приглашает жителей и гостей республики на открытие 86-го театрального сезона, сообщает пресс-служба Министерства культуры КБР.
Спектакли можно будет увидеть:
7 сентября «Бай келин» (Богатая невеста), Ж.Токумаев
14 сентября «Ажашханла» (Потерянные), С.Раев
28 сентября «Киеулюк» (Жених), И.Жантуев
Начало спектаклей в 19.00 часов
В рамках празднования Дней КБР в Москве, Балкарский драматический театр им К.Кулиева 18 сентября в 19. 00 часов дает спектакль в Московском театре Современник @sovremenniktheatre "ПОТЕРЯННЫЕ" по мотивам романа Ч.Айтматова "И дольше века длиться день"
Вход свободный и по пригласительным билетам.
Текст по ходу спектаклей переводится па русский язык.