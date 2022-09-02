Балкарский госдрамтеатр им. Кайсына Кулиева открывает новый сезон

Балкарский государственный драматический театр им. К.Кулиева приглашает жителей и гостей республики на открытие 86-го театрального сезона, сообщает пресс-служба Министерства культуры КБР. Спектакли можно будет увидеть: 7 сентября «Бай келин» (Богатая невеста), Ж.Токумаев 14 сентября «Ажашханла» (Потерянные), С.Раев 28 сентября «Киеулюк» (Жених), И.Жантуев Начало спектаклей в 19.00 часов В рамках празднования Дней КБР в Москве, Балкарский драматический театр им К.Кулиева 18 сентября в 19. 00 часов дает спектакль в Московском театре Современник @sovremenniktheatre "ПОТЕРЯННЫЕ" по мотивам романа Ч.Айтматова "И дольше века длиться день" Вход свободный и по пригласительным билетам. Текст по ходу спектаклей переводится па русский язык.