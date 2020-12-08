Балкарские хычины вошли в топ-10 самых вкусных блюд страны





Сегодня стали известны имена победителей первого Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

В состязании было восемь номинаций. По семи из них решение принимало жюри, в одной провели народное голосование, результаты которого и стали известны сегодня. Согласно им, хычины «попали в десятку». Помимо этого традиционного блюда, наша республика представляла на конкурсе минеральную воду, кабардинский сыр, кахунские помидоры, яблоки и зольский картофель. Все товары-участники войдут в программу продвижения региональных брендов продуктов питания.