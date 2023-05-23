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Баксанская команда стала лучшей на чемпионате и первенстве Дагестана по чир-спорту

Баксанская команда стала лучшей на чемпионате и первенстве Дагестана по чир-спорту

23.05.2023 | 16:00
Соревнования состоялись в Махачкале. Спортсменкам из нашей республики – всего по пять лет. И они привезли из Дагестана полтора десятка медалей. Соперничали они с местными участницами, а также с «коллегами» со Ставрополья. Чир-спорт в республике активно развивают: им занимаются уже более 800 детей. Изначально это было развлекательная часть спортивных состязаний – эффектные танцы, которые исполняли в перерывах между таймами, чтобы подбодрить команды и создать у болельщиков позитивный настрой. Сейчас это уже признанный вид спорта, который сочетает танцы и акробатику. При этом используют мотивы хип-хопа и джаза. Есть и так называемый «свободный стиль».   https://t.me/vestikbr
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