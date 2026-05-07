Баксанская ГЭС в годы Великой Отечественной войны

Баксанская ГЭС место, где энергия прошлого превращается в энергию будущего… В годы Великой Отечественной стратегический объект получил серьезные повреждения. Восстанавливали в короткие сроки. Долгие годы станция обеспечивала республику энергией. А спустя много лет здесь провели масштабную реконструкцию. Здесь установлены три гидроагрегата. За десятилетия работы их не раз модернизировали. Самые масштабные изменения провели в 2010 году – тогда станция фактически получила новую жизнь. Более совершенная конструкция, проще обслуживать и ремонтировать. Учитывая, что со временем строительства станции 1936 года прошло достаточно много времени. Материалы стали более совершенные, и, естественно, агрегаты более совершенные. Единичную мощность агрегатов удалось поднять. Раньше каждый гидроагрегат выдавал 8,3 мегаватта, сегодня – уже 9. Но главное изменение не только в мощности. Станцию перевели на дистанционное управление. Теперь контроль за процессами ведут из современного диспетчерского центра. На экранах – полная картина работы: нагрузка, частота, напряжение, состояние каждого агрегата. Оператор видит все в режиме реального времени и управляет процессами удаленно. Подстанция нового поколения полностью автоматизирована – система сама переключает режимы, исключая ручное вмешательство. Отсюда же управляют комплектным распределительным устройством на 110 киловольт. Раньше такое оборудование занимало почти гектар площади. Теперь – компактные модули, которые выполняют те же задачи, но быстрее и надежнее. Однако история станции началась задолго до цифровой эпохи. Строительство Баксанской ГЭС стартовало в 1929 году и завершилось в 1936-м. На тот момент это была одна из самых мощных гидроэлектростанций региона. Но уже спустя несколько лет ее история резко изменилась – началась Великая Отечественная война. Во время оккупации станция получила серьезные повреждения – разрушили один из гидроагрегатов. Но учитывая стратегическое значение ГЭС для всего Северного Кавказа, восстанавливать ее начали практически сразу. Уже к концу 1943 года запустили первый блок. А к 1948-му Баксанская ГЭС полностью вернулась в строй. После этого станция долгие годы работала в штатном режиме, практически без остановок – вплоть до 2010 года, когда началась новая масштабная реконструкция. Во время модернизации исторический облик здания сохранили, но внутреннее оборудование полностью обновили. В результате Баксанская ГЭС стала одной из самых современных гидростанций региона. Сегодня Кабардино-Балкария осваивает лишь около 30% доступной мощности, хотя энергетический потенциал региона значительно выше. В перспективе рассматривают строительство Верхнебаксанской ГЭС мощностью около 25 мегаватт с высоким напором порядка 480 метров – проект, известный инженерам еще со времен создания первой станции. В целом по стране используют лишь около 20 процентов гидроэнергетического потенциала. А значит, у отрасли остается огромный резерв для развития новых станций.