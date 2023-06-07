Баксан стал победителем конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Баксан стал призером всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», которое учредило правительство страны. Церемонию награждения провели в Москве.
Дипломы вручал министр экономического развития Максим Решетников. В своем выступлении он подчеркнул: за шесть лет, которые существует конкурс, число участников выросло в шесть раз. И в десятки раз увеличилась материальная поддержка органов местного самоуправления, которые добились в своей работе значительных успехов.
По итогам всероссийского конкурса Баксан выиграл грант в девять миллионов рублей. Награду вручили главе администрации городского округа Хачиму Мамхегову. Она присуждена в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах». Деньги намерены направить на обустройство сквера выдающихся личностей в парке Мира, культуры и отдыха.
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