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Баксан стал победителем конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Баксан стал победителем конкурса «Лучшая муниципальная практика»

07.06.2023 | 16:02
Баксан стал призером всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», которое учредило правительство страны. Церемонию награждения провели в Москве. Дипломы вручал министр экономического развития Максим Решетников. В своем выступлении он подчеркнул: за шесть лет, которые существует конкурс, число участников выросло в шесть раз. И в десятки раз увеличилась материальная поддержка органов местного самоуправления, которые добились в своей работе значительных успехов. По итогам всероссийского конкурса Баксан выиграл грант в девять миллионов рублей. Награду вручили главе администрации городского округа Хачиму Мамхегову. Она присуждена в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах». Деньги намерены направить на обустройство сквера выдающихся личностей в парке Мира, культуры и отдыха.   https://t.me/vestikbr
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