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Азаматгерий Ашхотов: задача - улучшить экологическое состояние и внешний облик Нальчика

Азаматгерий Ашхотов: задача - улучшить экологическое состояние и внешний облик Нальчика

15.06.2026 | 13:20
Задача – вернуть «Горзеленхозу» былую славу... Об этом заявил в ходе рабочего визита предприятия временно исполняющий обязанности главы администрации Нальчика Азаматгерий Ашхотов. О текущей работе рассказал руководитель «Горзеленхоза» Махти Отаров. Основное внимание уделили восстановлению и развитию производства декоративных культур, а также обновлению тепличных комплексов. На эти цели выделено 60 миллионов рублей. В питомнике уже высажено свыше 100 тысяч саженцев деревьев. Впереди озеленение парков, скверов и вдоль городских магистралей. Также обсудили вопросы технического оснащения и состояния материально-технической базы. Азаматгерий Ашхотов поручил разработать предложения по обновлению парка специализированной техники. Подчеркнуто, что реализация намеченных планов значительно улучшит экологическое состояние и внешний облик столицы Кабардино-Балкарии, а также создаст комфортные условия для горожан и гостей города.   https://t.me/vestikbr
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