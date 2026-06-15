Азаматгерий Ашхотов: задача - улучшить экологическое состояние и внешний облик Нальчика

Задача – вернуть «Горзеленхозу» былую славу... Об этом заявил в ходе рабочего визита предприятия временно исполняющий обязанности главы администрации Нальчика Азаматгерий Ашхотов.
О текущей работе рассказал руководитель «Горзеленхоза» Махти Отаров. Основное внимание уделили восстановлению и развитию производства декоративных культур, а также обновлению тепличных комплексов. На эти цели выделено 60 миллионов рублей. В питомнике уже высажено свыше 100 тысяч саженцев деревьев.
Впереди озеленение парков, скверов и вдоль городских магистралей. Также обсудили вопросы технического оснащения и состояния материально-технической базы. Азаматгерий Ашхотов поручил разработать предложения по обновлению парка специализированной техники.
Подчеркнуто, что реализация намеченных планов значительно улучшит экологическое состояние и внешний облик столицы Кабардино-Балкарии, а также создаст комфортные условия для горожан и гостей города.
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