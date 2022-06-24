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Азамат Люев назначен министром по делам молодежи КБР

Азамат Люев назначен министром по делам молодежи КБР

24.06.2022 | 16:10
Сегодня Казбек Коков подписал указ о назначении Азамата Люева министром по делам молодежи. Документ опубликован на официальном сайте Главы КБР. Новое министерство в структуре органов исполнительной власти республики образовано в конце мая. Назначенный руководитель имеет большой опыт в общественной работе с молодежью, создании и реализации социально значимых проектов, в том числе федерального значения, дважды отмечен благодарственными письмами Президента России. До настоящего времени Азамат Люев являлся проректором по молодежной политике Северо-Кавказского федерального университета.   https://t.me/vestikbr
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