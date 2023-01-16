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«Автозапчасть» из Баксана обыграла “Спартак-Нальчик-дубль” со счетом 4:2

«Автозапчасть» из Баксана обыграла “Спартак-Нальчик-дубль” со счетом 4:2

16.01.2023 | 10:41
В рамках седьмого тура зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона прошла встреча между баксанской «Автозапчастью» и дублёрами нальчикского «Спартака». Команда из Баксана - многократный чемпион Кабардино-Балкарии. И в этом сезоне стремится во чтобы то ни стало вернуть титул. В предыдущем шестом туре «Автозапчасть» обыграла команду «Инал» из Карагача со счетом 5:0, а спартаковцы разгромили футболистов из Псыгансу - 7:1. «Спартак-дубль», расположившийся в середине турнирной таблицы, также шёл на игру с намерением победить и подняться на несколько пунктов, чтобы войти в тройку призеров. Противостояние двух сильных команд обещало быть напряжённым и зрелищным. Первыми забили гол баксанцы и сразу попытались увеличить свое преимущество. Но спартаковцы, воспользовались спешкой соперников, пошли в контратаку и сравняли счёт. Упорная битва за очки продолжалась до финального свистка судьи. Окончательный счёт встречи - 4:2 в пользу «Автозапчасти». С этой победой баксанцы вырываются в лидеры турнирной таблицы сезона. Следом за ними команда из Заюково «Шагди», а третью строку занимает «Горис-Нальчик».   https://t.me/vestikbr
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