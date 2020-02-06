Автовокзалы «Северный» и «Южный» к запуску готовы

На «Северном» и «Южном» автовокзалах – последние приготовления к открытию. Соврем скоро их запустят в строй.

Пассажиры, прибывшие из Терского, Лескенского, Черекского и Урванского районов, будут попадать внутрь «Южного» лишь минуя металлодетекторы. На перрон смогут заехать только маршрутные «Газели» или автобусы со специальными чипами. Другому транспорту въезд намерены запретить. Городской и муниципальный транспорт пересекаться не будет: для каждого – отдельные площадки. Предусмотрен зал ожидания, торгово-развлекательные комплексы. Расположены они с учетом требований противопожарной безопасности. Для людей, которые прибывают в столицу республики из других муниципалитетов и расходы на проезд не повысились, Минтранс рекомендовал перевозчикам несколько снизить тарифы. Ведь с запуском новых вокзалов они будут доставлять пассажиров на окраины города, то есть сократится движение по самому Нальчику.

По сообщению профильного министерства, открыть автовокзалы «Северный» и «Южный» в Нальчике намерены в первом квартале этого года.