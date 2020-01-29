Автошколы ДОСААФ КБР готовят кадры для армии

Автошколы ДОСАФФ Кабардино-Балкарии уже несколько лет входят в число образовательных учреждений России, которым разрешено готовить военных автомобилистов. В Прохладненской автомобильной школе ДОСААФ ежегодно готовят высококвалифицированные кадры для армии. В этом году в ней обучаются 64 человека. В классах созданы все условия для обучения: наглядные пособия, тренажеры, мультимедийные средства обучения. В необходимом количестве есть и военная техника. В прошлом году ДОСААФ Кабардино-Балкарии перевыполнил план минобороны по подготовке водителей для армии. Более трехсот ребят выполняют служебные задачи в воинских частях РФ.

Водителей в системе ДОСААФ обучают в трех автошколах – в Нальчике, Прохладном и Урванском районе, а также в отделениях в Эльбрусском, Терском и Зольском районах.