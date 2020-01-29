Автошколы ДОСААФ КБР готовят кадры для армии

Автошколы ДОСАФФ Кабардино-Балкарии уже несколько лет входят в число образовательных учреждений России, которым разрешено готовить военных автомобилистов. В Прохладненской автомобильной школе ДОСААФ ежегодно готовят высококвалифицированные кадры для армии. В этом году в ней обучаются 64 человека. В классах созданы все условия для обучения: наглядные пособия, тренажеры, мультимедийные средства обучения. В необходимом количестве есть и военная техника. В прошлом году ДОСААФ Кабардино-Балкарии перевыполнил план минобороны по подготовке водителей для армии. Более трехсот ребят выполняют служебные задачи в воинских частях РФ.
Водителей в системе ДОСААФ обучают в трех автошколах – в Нальчике, Прохладном и Урванском районе, а также в отделениях в Эльбрусском, Терском и Зольском районах.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.01.29

— КъБ-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу ар нобэ ди республикэм ягу къыщагъэкIыж.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2020.01.29

— Блокадачыланы алгъышлагъандыла.

Подробнее