Автомобилисты ДОСААФ организовали флешмоб в поддержку Вооруженных сил России

Флешмоб в поддержку Вооруженных сил России состоялся сегодня в Нальчике на площади Абхазии. Организовали его автомобилисты ДОСААФ Кабардино-Балкарии. Они разместили свои машины в форме буквы Z. Именно она стала одним из символов специальной операции, которая проводится сейчас на Украине. Этот знак российские солдаты размещают на бортах своей техники, тем самым утверждая: «Задача будет выполнена», «За Победу». А юнармейцы Кабардино-Балкарии выстроились на площади Абхазии латинской буквой V. Это еще один символ спецоперации, которую объявил глава государства. Флешмобы в поддержку Вооруженных сил России проходят сейчас по всей стране. Свой вклад вносит и Кабардино-Балкария.