Автоинспекторы в Кабардино-Балкарии спасли ребёнка, упавшего в колодец

Со словами благодарности в адрес сотрудников отдельного взвода ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Чегемскому району обратился местный житель. Он рассказал, что накануне, совершая прогулку неподалеку от места проживания, его полуторагодовалый внук упал в колодец. Достать его в одиночку пенсионер не мог. Сотрудники ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району старшие лейтенанты полиции Наурбек Сундуков и Азамат Жансуев, которые несли службу на участке автодороги «Нальчик-Майский-Чегем», заметив происходящее, поспешили на помощь. Они незамедлительно вытащили ребёнка, который по счастливой случайности отделался лишь лёгким испугом. Полицейские отвезли взволнованного дедушку и малыша домой и, убедившись, что всё в порядке, продолжили несение службы. Спустя несколько дней после инцидента автоинспекторы навестили семью спасённого мальчика. Полицейские вручили ребёнку подарок, показали патрульный автомобиль и сделали фото на память.