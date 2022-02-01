Автоинспекторы КБР в игровой форме обучают дошкольников Прохладненского района правилам дорожного движения

Автоинспекторы в игровой форме обучают дошкольников Прохладненского района Кабардино-Балкарии правилам дорожного движения. Участниками мероприятий стали десятки юных пешеходов и пассажиров – воспитанников детских садов «Дельфин» и «Малыш» г. Прохладного и с. Алтуд. Сотрудники ОГИБДД МОМВД России «Прохладненский» провели серию обучающих встреч с воспитанниками детских садов №12 «Дельфин» и №8 «Малыш» города Прохладного, а также побывали в дошкольном учреждении № 1 с. Алтуд. В ходе мероприятий, прошедших в игровой форме, инспекторы ГИБДД рассказали детям основные правила безопасного поведения на дорогах в качестве пассажиров и пешеходов. Малыши изучили значения сигналов светофора и дорожных знаков, узнали о световозвращающих элементах, ремнях безопасности и специальных детских удерживающих устройствах, а также об опасности игр вблизи проезжей части дороги. Для закрепления материала дети посмотрели мультипликационные фильмы, в которых герои учились правилам, преодолевая различные ситуации на дороге и в транспорте. Госавтоинспекция напоминает родителям! С самого раннего возраста регулярно рассказывайте детям о правилах дорожного движения, вместе проходите безопасные маршруты и помните, что основной способ формирования навыков поведения юных участников дорожного движения на дороге - это наблюдение и подражание взрослым, прежде всего родителям. Поэтому соблюдайте ПДД и будьте достойным примером для своих детей!