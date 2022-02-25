Автоинспекторы КБР устранили от управления 12 водителей с признаками опьянения и 22 без прав

За 8 часов рейда «Нетрезвый водитель», состоявшегося в республике накануне, сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 12 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения и отказавшимися пройти процедуру медицинского освидетельствования, а также 22 без права управления. В отношении четверых водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На специализированную стоянку помещено 35 транспортных средств.