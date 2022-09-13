Автоинспекторы КБР спасли девушку, которой стало плохо на дороге

Когда экстренная помощь была необходима – стражи порядка оказались рядом… Сотрудники Госавтоинспекции помогли будущей маме добраться до роддома. Женщине стало плохо по дороге в лечебное учреждение. Поблизости оказалась машина ГИБДД, и молодой отец попросил сопроводить их. Капитан полиции Валерий Тхамоков обеспечил доставку семьи в пункт назначения, где на свет родилась здоровая девочка. В то же время сотрудники полиции оказали и другую помощь. К лейтенанту полиции Амерлану Мокаеву обратились двое мужчин. Они рассказали, что, двигаясь в транспортном потоке заметили за рулем попутной автомашины девушку, которой стало плохо. В срочном порядке ее пересадили в патрульную машину и отвезли в лечебное учреждение. В больнице вовремя купировали приступ и тем самым спасли ей жизнь.