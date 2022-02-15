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Автоинспекторы КБР провели рейд «Нетрезвый водитель»

Автоинспекторы КБР провели рейд «Нетрезвый водитель»

15.02.2022 | 22:42
Автоинспекторы провели еще один рейд «Нетрезвый водитель». Он носил статус «общереспубликанский». Были задействованы также участковые, инспектора по делам несовершеннолетних, кинологи, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и оборотом наркотиков. Правоохранители проверяли, не находятся ли водители за рулем в состоянии опьянения. Также полицейские изучали, у всех ли автомобилистов есть водительские права. По итогам  обнаружили больше полутора сотен нарушений Правил дорожного движения. Чаще всего они встречались в Лескенском, Терском и Зольском районах. Выяснилось, что 21 человек ездил без прав, 18  отстранили от управления транспортом по причине возможного опьянения.
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