Автоинспекторы Кабардино-Балкарии подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель»

В результате рейда «Нетрезвый водитель» автоинспекторы Кабардино-Балкарии пресекли 42 факта управления транспортом водителями с признаками опьянения и без прав В отношении троих водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации За 8 часов рейда «Нетрезвый водитель», состоявшегося в республике накануне, сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли 13 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения и отказавшимися пройти процедуру медицинского освидетельствования, а также 26 без права управления. В отношении троих водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На специализированную стоянку помещено 33 транспортных средства.