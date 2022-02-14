Автоинспекторы Кабардино-Балкарии отстранили от управления 18 водителей с признаками опьянения

Проверка водителей на состояние опьянения, а также наличие документов, устанавливающих право управления транспортными средствами в выходные дни проводится в усиленном режиме. В минувшую пятницу состоялся очередной общереспубликанский рейд по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения и без прав. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, участковыми уполномоченными полиции, патрульно-постовой и кинологической служб, инспекторами по делам несовершеннолетних, подразделения борьбе с экономическими преступлениями и оборотом наркотиков в рейде принял участие представитель Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Прохладненский» Тимофей Шестаков. Наряду с выявлением правонарушений, организаторы мероприятия провели разъяснительные беседы с участниками дорожного движения, призвали всегда быть трезвыми за рулем и предостерегать от необдуманных действий своих друзей и родственников. В результате рейдового мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники полиции Кабардино-Балкарии пресекли более полутора сотен нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, отстранили от управления 18 водителей с признаками опьянения и 21-го без прав. Больше всего таких водителей выявлено полицейскими на автодороге «Кавказ», в Лескенском, Терском и Зольском районах. Управление с признаками опьянения и без прав являются одними из самых опасных нарушений, а ДТП с участием таких водителей, несут тяжелейшие последствия, все это еще и влечет серьезные штрафы, а также уголовную ответственность. Наказанием за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования является лишение водительских прав на срок до 2 лет, а также штраф в сумме 30 000 рублей. При повторном нарушении водителю грозит штраф на сумму от 200 000 до 300 000 рублей и лишение свободы на срок до 2 лет, либо до 480 часов исправительных работ. На усмотрение суда возможны принудительные работы сроком до 2 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности сроком до 3 лет.