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Автоинспекторы Кабардино-Балкарии оперативно сопроводили реанимобиль с инвалидом, нуждающемся в помощи

Автоинспекторы Кабардино-Балкарии оперативно сопроводили реанимобиль с инвалидом, нуждающемся в помощи

15.09.2022 | 11:04
Со словами благодарности в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы МВД по Кабардино-Балкарской Республике обратилась местная жительница. По ее словам, 13 августа, она, инвалид 1 группы, транспортировалась на реанимобиле из Республики Крым в лечебное учреждение города Нальчика. Увидев экипаж дорожно-патрульной службы женщина и сопровождавшие ее лица обратились к полицейским за помощью. Инспекторы ОБ ДПС УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике лейтенанты полиции Заурбек Шереужев и Алим Шогенов, незамедлительно организовали сопровождение реанимобиля, а при въезде в г. Нальчик полицейские передали сопровождение экипажу ОР ДПС УМВД России по г.о Нальчик в составе лейтенантов полиции Азамата Биязирова и Али Койбаева, которые организовали беспрепятственное сопровождение до места назначения. «Спасибо Вам большое за воспитание сотрудников ведомства. Такое отношение и поддержка граждан в сложившихся трудных ситуациях, поддерживает общественное доверие населения к сотрудникам правоохранительных органов», - написала женщина в письме министру внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике генерал-лейтенанту полиции Василию Павлову. Она также добавила, что своими действиями полицейские показали воспитание и сострадание, заложенное родителями, которое укрепилось благодаря профессиональному руководству личным составом.
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