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Автодорогу «Верхняя Балкария – Мухол» сдадут в эксплуатацию в конце лета

Автодорогу «Верхняя Балкария – Мухол» сдадут в эксплуатацию в конце лета

07.07.2023 | 16:00
Еле заметный поворот в Верхней Балкарии, проезд по мосту – и вот он – Мухол – небольшое село в Черекском районе, которое поднимается дальше вверх. Вид отсюда открывается необыкновенный. Дорогу к этим местам сейчас ремонтируют. Подпорная стена местами достигает девяти метров в высоту, говорят строители. Протяженность всего ремонтируемого участка – около двух километров. Это улица Асанова: вокруг горы и леса, а по ночам дорогу освещали только звезды. Теперь здесь установят современные светильники. Ремонт, который ведут благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», предполагает создание водопропускных лотков. Их уже построили. Укладывать асфальт начнут в ближайшее время. Сдать дорогу в эксплуатацию должны в конце лета. А осенью собираются обновить мост.   https://t.me/vestikbr
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