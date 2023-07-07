Автодорогу «Верхняя Балкария – Мухол» сдадут в эксплуатацию в конце лета

Еле заметный поворот в Верхней Балкарии, проезд по мосту – и вот он – Мухол – небольшое село в Черекском районе, которое поднимается дальше вверх. Вид отсюда открывается необыкновенный. Дорогу к этим местам сейчас ремонтируют.
Подпорная стена местами достигает девяти метров в высоту, говорят строители. Протяженность всего ремонтируемого участка – около двух километров. Это улица Асанова: вокруг горы и леса, а по ночам дорогу освещали только звезды. Теперь здесь установят современные светильники.
Ремонт, который ведут благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», предполагает создание водопропускных лотков. Их уже построили.
Укладывать асфальт начнут в ближайшее время. Сдать дорогу в эксплуатацию должны в конце лета. А осенью собираются обновить мост.
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