Автобусное сообщение между Нальчиком и Волгоградом возобновилось накануне





Поездки в свое время не раз прекращали из-за высокого распространения коронавируса. Первая пауза длилась с марта по сентябрь: пассажиропоток резко упал, и маршрут временно закрыли. С приходом второй волны инфекции его приостановили повторно уже в начале декабря. И вот автобусы снова вышли в рейс. Из Нальчика они уезжают с междугородного автовокзала по нечетным дням. Время отправления – 17 часов 15 минут. Транспорт следует через Георгиевск, Буденновск, Зеленокумск, Арзгир и Элисту. Автобусы, по данным Минтранса, большие и комфортабельные. И, к слову, добраться напрямую из столицы Кабардино-Балкарии в Волгоград можно только таким способом или на машине.